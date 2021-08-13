Собянин: благодаря массовой вакцинации и профилактическим мерам пандемия отступает

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13 августа 2021, 11:43 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.



«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек – минимальное количество с начала апреля. Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек. Поэтому, взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений», - написал, в частности, Сергей Собянин.



Как отмечается в блоге, начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.



В то же время, как отметил мэр Москвы, работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.



Работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.



В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).



И, наконец, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.



«За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений. И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.



Честно говоря, очень хочется, как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад.



Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии», - написал Сергей Собянин.



Многое, по словам Сергея Собянина, зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать.



«Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это – самый надежный путь к победе над пандемией», - заключил градоначальник.





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