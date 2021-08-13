Губернатор Тюменской области выписал чиновникам, которые «тоже люди», премии на 214 млн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2021, 09:42

Фото: соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор выписал чиновникам премии на 214 млн рублей. Свою щедрость он объяснил просто.

«Чиновники — это тоже люди. Они эффективно стараются работать. И должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются. Мы получили федеральный грант. И именно эти средства мы распределили», - заявил он. На что местные жители возмущенно ответили, что в регионе столько дыр, куда можно было бы направить эти миллионы, а никак не в карманы функционеров.

Кроме того, пользователи сети заметили, что эффективностью губернатор, видимо, считает, подарки к 9 маю. Тогда каждый ветеран получил по «каменному прянику», которым разве только что гвозди забивать было можно.

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