Семье политических активистов из Пскова дали 10,5 лет и 11 лет лишения свободы по делу о наркотиках

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2021, 09:11

Фото: cоцсети

Супруги из Пскова – Лия и Артем Милушкины получили по 10,5 лет и 11 лет лишения свободы по делу о наркотиках. В 2019 году домой к паре, у которых двое маленьких детей, ворвался спецназ. При обыске были найдены контейнеры, в которых обнаружились следы амфетамина.

Однако сами подсудимые свою вину не признают, а адвокаты утверждают, что наркотики подбросили. На контейнерах не было ни отпечатков пальцев Милушкиных, на смывах с рук не найдено запрещенных веществ. Единственными доказательствами их виновности являются показания свидетелей и полицейских.

«Это заказное политическое дело. Наркотики не продавал. Я организовывал митинг, и мне обещали подкинуть наркотики»,- говорит Артем. И действительно, как утверждают адвокаты, супругов неоднократно предупреждали, если они будут сотрудничать с «Открытой Россией»*, у них найдут наркотики.

Лия Милушкина была координатором «Открытки», Артем был одним из организаторов митинга против коррупции, пенсионной реформы, судейского и полицейского произвола. У пары осталось двое сыновей, которым по 11 и 12 лет, именно поэтому Лия получила свой срок с отсрочкой исполнения до 2024 года.

*«Открытая Россия» признана российскими властями нежелательной организацией.

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