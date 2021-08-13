В центре Челябинска установили бесплатный туалет

Он будет антивандальным и теплым.
Что является залогом хорошей долгой прогулки? Конечно, хорошая погода, приятная компания и…туалет. Последнее – для Челябинска больной вопрос. Куда бежать, если случилась оказия у ребенка? Куда сходить пожилому человеку? Да и молодому тоже. Город-миллионник похвастаться такими важными объектами не может.
Власти услышали многочисленные жалобы горожан и установили просто-таки люкс кабинку на пересечении Володарского и проспекта Ленина. Осенью и зимой туалет будет отапливаться, здесь будет горячая вода и электросушилка. При открывании двери будет срабатывать автоматическая вентиляция. Для малышей организован пеленальный столик.
Опробовать новую конструкцию челябинцы и гости города смогут уже на следующей неделе. Вандалам здесь поживиться нечем: туалет выполнен из нержавейки.
Стоимость такого объекта – 2,6 миллиона рублей. Еще один такой туалет может вскоре появиться в сквере на улице Тернопольской, возле ЮУрГУ.
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