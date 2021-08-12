Латвия: нелегалы проникают в дома и съедают чужие продукты

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12 августа 2021, 22:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Проблемы у латвийцев, похоже, уже начались: был зафиксирован случай, когда нелегальные мигранты, пересекшие белорусско-латвийскую границу, проникли в гостевой дом в отсутствие хозяев и съели чужие продукты.

Это произошло в Даугавпилсском крае (Латгалия). По словам хозяина, в гостевом доме в тот день остановилась семья рижан, путешествующих по Латгалии. Пропажу продуктов они обнаружили поздно вечером…

«В тот день местные жители видели группу испуганных людей восточной внешности – трех женщин и четырех мужчин. Так как лица мужчин были заросшие щетиной, нельзя точно определить их возраст. Лично у меня нет никаких претензий к беженцам. По-человечески их жаль. Если бы они ко мне обратились, то я бы их сам накормил. Заявление в полицию писать не стал, но рассказал о произошедшем, чтобы местные жители были осторожны»,- говорит хозяин гостевого дома латгальским СМИ.

Есть такие сердобольные жители, которые «не имеют» претензии к нелегалам… Более того, находятся и правозащитники, которые утверждают, что если Латвия откажется от беженцев, то нарушит их права. Об этом, например, говорит юрист Латвийского центра по правам человека Эдгарс Ольшевскис: «Беженцев, которые прибывают в Латвию из Беларуси, нельзя гнать назад – это нарушает их права человека».

А как чувствуют себя жители в приграничных районах Латвии?

Есть в Латгалии прекрасный городок Дагда, от которого рукой подать до границы с Белоруссией, около 30 км. Мой супруг родом из Дагды, там до сих пор живут его родственники. Я решила позвонить им и узнать, как чувствуют себя они при такой ситуации?

Янис, житель Дагды: «Пока никаких инцидентов не было, но бывает не совсем спокойно на душе. Я – мужчина и могу постоять за семью, но есть и одинокие, пожилые… Я понимаю, что помогать людям надо, но это же нелегалы, которые незаконно проникают к нам. Люди другой культуры. Я не виноват, что так у них получилось. А если у нас возникнет такая ситуация, то они нас примут? Я точно сомневаюсь. Правительство должно больше заботится о своих жителях. Да, уже были замечены люди восточной внешности… Я не хочу думать, что настанет такой час, когда местные жители не смогут выходить из дома. Не дай Бог!»

Балтийское бюро «АН» обратилось к экс-министру благосостояния Латвии, депутату Сейма Рамоне Петравиче с вопросом, что «думает» правительство, когда обсуждает на заседаниях «вопросы о нелегалах»?

«Сегодня этот вопрос очередной раз обсуждался на заседании в Сейме. Я выступила: сказала, что этот вопрос следует серьезно обсуждать… Я говорю о мерах предосторожности для наших жителей. Моя позиция неизменна: нельзя представителям всех «южных» стран, которые нелегально пересекли нашу границу давать убежище! Это просто недопустимо! Да, я слышала, как представитель партии «Согласия» в Сейме г-н Цилевич говорил, что мы не можем нарушать их права, и должны разрешить прибывать у нас… В чем же дело тогда? Пусть г-н Цилевич и размещает у себя дома нелегалов! Партия «Согласия» богатая, так пусть в центре Риги мигрантам «Рэдиссон» снимет! Жестко. Но правда! Уже нелегалы стали в дома заходить, а что дальше будет? То, что во Франции: «интегрированный мигрант» убил пастора, который его и приютил? Как же сложно понять некоторым «добреньким», что это люди совсем иной культуры, мы для них чужие… Они хотят, чтобы мы их обеспечивали! Вы согласны? Я не готова обеспечивать нелегалов! Такая моя позиция. И думать об этом следовало бы раньше главе МВД… Но был же Балтийский прайд… когда было думать? А сейчас получаем то, что есть!»

Да уж, «поздно пить минеральную воду, когда почки отказали»… Ждем дальнейшего наплыва мигрантов!

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