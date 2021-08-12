Депутат Сейма судится с коллегой, которая обозвала ее тупицей

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12 августа 2021, 22:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Честное слово, и смех, и грех: 19 августа Рижский суд рассмотрит иск министра образования и науки Аниты Муйжниеце против депутата Сейма Эвии Папуле об оскорблении чести и достоинства.

В чем суть проблемы-иска?

Латвийским СМИ удалось узнать, что инцидент произошел еще в прошлом году: на одном заседании обсуждался вопрос о дистанционном обучении.

Г-жа Муйжниеце, которая была депутатом, но не «сидела» еще в министерском кресле сказала: «Я понимаю логику, где может не быть этого влияния. Мне хочется думать, что это не ляжет на государственный бюджет, как это перераспределение нагрузок между друг другом».

Депутат Эвия Папуле отреагировала на слова коллеги: «Тупица, ты же ничего не понимаешь! Какое еще перераспределение нагрузок?»

Видимо, амбиции Аниты Муйжниеце «зашкаливают» и став министром образования, видимо, решила поставить коллегу, простите, в «стойло»…

А что же думают латвийцы?

«Вот проблема! Ее обозвали! Ясно же: не ходи туда, где тебя знают!»

«А может стоит задуматься, почему тебя так обозвали? Я не вижу ничего хорошего от ее «восседания» в кресле министра. Что она сделала?»

«Пусть сдаст официальный тест… а мы посмотрим – тупица или нет. Министр, прости, Господи! Это министр разве?»

«Кстати, Эвия Папуле очень хорошо разбирается в вопросах педагогике и психологии. Вы послушайте ее выступления! Умная женщина. Ей бы быть министром. Что вы хотите? Муйжниеце из «села», где работала в местной школе – «поселковый учитель»… став министром и амбиции поперли. А что за этими амбициями? Латвийцы, подумайте о следующих выборах! Жить хотите?»

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