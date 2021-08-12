Латвию могут оштрафовать за воровство из фондов ЕС

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2021, 20:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Так и хочется воскликнуть: «Неужели Брюссель заметил?» Из-за недавно раскрытого крупного строительного картеля существует риск, что Латвии придется вернуть большие суммы в фонды ЕС. Об этом заявил латвийцам премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

В чем суть дела?

В том, что крупные строительные фирмы в Латвии существенно и искусственно увеличивали стоимость конкретных строительных проектов: их оказалось на всю маленькую Латвию аж 70!

Какие же объекты попали под «воровство»? Будем называть все действия фирм своими словами!

Итак, эстрада в Межапарке, многострадальный объект, который ремонтировали годами… Новый Рижский театр, рижские дворцы культуры и т.д. и т.п.

Рассказывая о такой неприглядной ситуации, премьер-министр Латвии умолчал о причинах, которые позволили возникнуть и развиваться такой ситуации… Но, если будет штраф, то кто же вернет деньги в фонды ЕС?

«Это может быть риск с деньгами, которые нашим налогоплательщикам придется возвращать Европе, либо риск сокращения средств в будущем. Возмущение налогоплательщиков в таком случае будет совершенно оправданным», заявил г-н Кариньш.

Иными словами, воровали, видимо, деньги «сильные и богатые Латвии», а платить придется «бедным» латвийцам! И где тут справедливость? Выходит, что народ расстанется со своими кровно заработанным мизером, чтобы сытые «фейсы» не сели в застенки?

Мне, как человеку, который родился в СССР и прекрасно знаком с историей, на ум приходит такая мысль: если бы такое оголтелое воровство произошло бы, например, при «отце народов», то эта «веселая компания» уже сидела в столыпинском вагоне и считала бы версты Рига-Магадан!

А тут премьер прилюдно расписался в собственном бессилии (это же не безработного отца троих детей штрафовать), заявив, что, дорогие латвийцы, теперь вам платить долги. А разве нет имен у руководителей этих строительных фирм? Если речь идет, например, о Межапарке, рижских домах культуры, то, видимо, «курировали» это ответственные за Ригу – мэры!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к экс-мэру, депутату РД Олегу Бурову:

«Нечего пока говорить. Во-первых, «могут» только оштрафовать, должны быть проверки… Я не хочу это комментировать».

При моем уважение к г-ну Бурову, но меня такой ответ явно не устроил. Была озвучена информация в СМИ: раскрыто Советом по конкуренции то, что было 70 «эпизодов» на общую сумму 686 989 991 евро. Святые Угодники, это не сумма разве?

«Мягко говоря, это совершенно непростительно, и я дума, что будет много уголовных дел и жалоб от потерпевших на тех, кто злоупотреблял закупками»,- заявил премьер Латвии.

Да какое же «мягко говоря»! Тут кричать надо! И разбираться с «пристрастием».

Балтийское бюро «АН» обратилось за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке:

«Я думаю, что дело более, чем серьезное… Это же фонды ЕС. Вам из экс-мэров никто четко не ответит – они фигуранты этого дела. Под их ведомством шло строительство эстрады, например, в Межапарке и других объектов… Вопрос только в другом: как будет проходить следствие? Вы же понимаете, что есть несколько вариантов: проводились конкурсы среди строительных фирм… как проводились? Насколько честно… Или может была «договоренность» за бокалом вина: мол, дай объект и получишь откат… Я только предполагаю. Посмотрим, что скажет следствие… На что рассчитывают наши «фигуранты»? Думаю, на то, что ничего им не будет, а если и докажут, то платить будут или руководители фирм или народ… Я так думаю…»

А что же думают латвийцы?

«Я так понимаю, что, например, что происходит на корабле, в ответе капитан. Никогда не поверю, что сами фирмы воровали… Те, кто нанимал их, конечно, знал. Почему они воровали, а я должен платить за их утехи?»

«Народ тут ни при чем! Отдавать деньги надо тому, кто воровал! У этих фирм есть фамилии, члены правления – с них и спрос!»

«Странная логика: как брать из - фондов ЕС – так себе в карманы! А как отдавать – народ «поможет»! Как можно за такое ворье голосовать на выборах? На нары! Там им место!»

«Да кто их «посадит»? Они же «памятники»! Жулье!»

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