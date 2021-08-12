Бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Качкина с 22 объектами недвижимости уволили из полиции

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12 августа 2021, 19:58 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov/Global Look Press

Игоря Качкина, который ранее занимал пост замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, уволили из полиции. Источник в региональных силовых структурах рассказал, что прокуратура предъявила ему претензии на 22 объекта недвижимости.

По словам источника, эти объекты оцениваются на общую сумму в 50 млн рублей. “Сегодня уволили Качкина”, - сказал он. Подтверждение информации об увольнении Качкина поступило от Натальи Куликовой, руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области. Она подчеркнула, что его “уволили со службы по отрицательным мотивам”.

В прошлом месяце Ленинский районный суд Воронежа принял решение арестовать бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области на 2 месяца. Его подозревали в покушении на дачу взятки в 30 000 руб.

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