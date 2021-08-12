WWF России приступил к сбору денег на оборудование для борьбы с пожарами в Якутии

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России запустил акцию, в рамках которой планируется собрать деньги на тракторы, дроны, вездеходы и мотопомпы. Технику хотят задействовать в тушении лесных пожаров на территории Якутии.
Речь идет в том числе о мотопомпах “Спрут”, квадрокоптерах DJI Mavic 2 Zoom, тракторах МТЗ и ДТ, а также снегоболотоходах “Трэкол”. Всю эту технику фонд намерен передать местным заповедным территориям.
В сообщении WWF говорится, что фонд “начал экстренный сбор средств среди сторонников”. Подчеркивается, что тем самым надеются помочь тушить пожары в особо охраняемых природных территориях Якутии.
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