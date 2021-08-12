Аргументы Недели Общество 13+

WWF России приступил к сбору денег на оборудование для борьбы с пожарами в Якутии

, 19:19 Источник: РИА Новости

WWF России приступил к сбору денег на оборудование для борьбы с пожарами в Якутии
pixabay.com

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России запустил акцию, в рамках которой планируется собрать деньги на тракторы, дроны, вездеходы и мотопомпы. Технику хотят задействовать в тушении лесных пожаров на территории Якутии.

Речь идет в том числе о мотопомпах “Спрут”, квадрокоптерах DJI Mavic 2 Zoom, тракторах МТЗ и ДТ, а также снегоболотоходах “Трэкол”. Всю эту технику фонд намерен передать местным заповедным территориям.

В сообщении WWF говорится, что фонд “начал экстренный сбор средств среди сторонников”. Подчеркивается, что тем самым надеются помочь тушить пожары в особо охраняемых природных территориях Якутии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Трамп подверг администрацию Байдена критике в связи с выводом войск США из Афганистана

Трамп подверг администрацию Байдена критике в связи с выводом войск США из Афганистана

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 12 августа, подверг жесткой критике стратегию действующей администрации США по выводу войск с территории Афганистана.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью