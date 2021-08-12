WWF России приступил к сбору денег на оборудование для борьбы с пожарами в Якутии

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12 августа 2021, 19:19 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России запустил акцию, в рамках которой планируется собрать деньги на тракторы, дроны, вездеходы и мотопомпы. Технику хотят задействовать в тушении лесных пожаров на территории Якутии.

Речь идет в том числе о мотопомпах “Спрут”, квадрокоптерах DJI Mavic 2 Zoom, тракторах МТЗ и ДТ, а также снегоболотоходах “Трэкол”. Всю эту технику фонд намерен передать местным заповедным территориям.

В сообщении WWF говорится, что фонд “начал экстренный сбор средств среди сторонников”. Подчеркивается, что тем самым надеются помочь тушить пожары в особо охраняемых природных территориях Якутии.

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