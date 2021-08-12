«Дискредитирующие материалы»: фигурант «расследования» BBC объяснил причину обращения в суд

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12 августа 2021, 18:12

Фото: cоцсети

Последнее псевдорасследование BBC касалось россиян в Ливии. Британские журналисты причислили нескольких граждан России к «ЧВК Вагнера». Один из фигурантов фильма намерен подать в суд на телеканал за клевету.

Как передает Общественная Служба Новостей, они получили письмо от Федора Метелкина, которого безосновательно причислили к числу «вагнеровцев».

«Я Метелкин Федор, информирую о том, что сегодня в издание BBC (The British Broadcasting Corporation) мною было направлено требование об опровержении в связи с тем, что 11 августа 2021 года я был упомянут в серии дискредитирующих материалов, выпущенных средствами массовой информации, входящими в этот холдинг. Далее мною в суд будет направлено заявление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления по части 5 статьи 128.1 УК РФ “Клевета”. Аналогичное заявление будет направлено в Роскомнадзор», — сообщается в письме.

По словам Метелкина, он будет бороться до последнего, если BBC откажется удалить свое «расследование» и опровергнуть порочащую его имя информацию.

«В BBC направлено требование опровергнуть данную недостоверную порочащую меня информацию и удалить её с сайтов СМИ. В случае отказа, я добьюсь, чтобы журналисты понесли ответственность за распространение ложной информации», — написал Метелкин.

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