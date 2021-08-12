В России усиливается неравенство зарплат - 165 тысяч рублей в месяц против 12 тысяч

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12 августа 2021, 17:07 Источник: FinExpertiza

В России усиливается неравенство зарплат. Эта тенденция прогрессирует и создает социальное напряжение в стране. По данным статистики, люди в подавляющем большинстве зарабатывают мало не потому, что плохо работают, а потому, что в России так построенная система оплаты труда, при которой население думает исключительно о том, как выжить, прокормить семью, чем заплатить за жилье, на что собрать детвору в школу и садик.

В апреле 2021 года средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников в стране составляла 164,7 тысячи рублей. Такая же по доле группа наименее оплачиваемых сотрудников зарабатывала 12,2 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом средняя зарплата в «богатой» группе выросла на 27,9 тысячи рублей, тогда как у низкооплачиваемых работников прибавка составила лишь 1,7 тысячи.

В результате при средней по стране зарплате в 49 тысяч рублей разница между высоко- и низкооплачиваемыми сотрудниками достигла 13,5 раза а в Москве этот показатель достигает цифры 18. Самые высокооплачиваемые 10% работников получают 33,5% всех денег, которые государство и коммерческий сектор направляют на выплаты зарплат (в Москве - 36,3%.) При этом наименее оплачиваемым 10% работников достается лишь 2,5% средств совокупного фонда оплаты труда.

После Москвы, где наименее оплачиваемые 10% получают на руки около 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тысячи рублей, второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург (16,6 тысяч рублей против 211,5 тысяч.). На третьем - Подмосковье с разницей в 12 раз (14,4 тысячи рублей против 173,1 тысячи) Далее следуют Тюменская, Сахалинская, Нижегородская, Астраханская, Амурская, Калужская, Свердловская области и Краснодарский край, где разрыв превышает 10 раз.

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