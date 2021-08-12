Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности.
«Ее основная задача - обеспечить автоматизирование госуслуг в этой сфере», - отметил Сергей Собянин.
Благодаря платформе, будут в несколько раз сокращены сроки прохождения административных процедур, а значит, и сроки строительства жилья, социальных и транспортных объектов.
Основная задача новой платформы – обеспечить эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы, а также автоматизировать предоставление государственных услуг в сфере градостроительной деятельности.
ЕЦП ГД будет использована в реализации таких важных проектов, как формирование Московского территориального строительного каталога, оказание услуг граждан в рамках суперсервиса «Помощь при переезде в рамках Программы реновации», а также для формирования цифровых паспортов объектов капитального строительства.
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