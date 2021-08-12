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Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности

, 16:48 Источник: twitter.com/MosSobyanin

Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности
Фото из открытых источников

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности.

«Ее основная задача - обеспечить автоматизирование госуслуг в этой сфере», - отметил Сергей Собянин.

Благодаря платформе, будут в несколько раз сокращены сроки прохождения административных процедур, а значит, и сроки строительства жилья, социальных и транспортных объектов.

Основная задача новой платформы – обеспечить эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы, а также автоматизировать предоставление государственных услуг в сфере градостроительной деятельности.

ЕЦП ГД будет использована в реализации таких важных проектов, как формирование Московского территориального строительного каталога, оказание услуг граждан в рамках суперсервиса «Помощь при переезде в рамках Программы реновации», а также для формирования цифровых паспортов объектов капитального строительства.

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