В Москве прошли концерты в честь 50-летия выхода на экран фильма «Офицеры»

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12 августа 2021, 16:46

Фото: личный архив

Фильм "Офицеры" отметил в этом году свое 50-летие. Культурно-патриотический центр "Армия и культура" подготовил отчетный видеоролик о мероприятиях, посвященных юбилею фильма и памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ Василия Семеновича Ланового.

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