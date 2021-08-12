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В Москве прошли концерты в честь 50-летия выхода на экран фильма «Офицеры»

, 16:46

В Москве прошли концерты в честь 50-летия выхода на экран фильма «Офицеры»
Фото: личный архив

Фильм "Офицеры" отметил в этом году свое 50-летие. Культурно-патриотический центр "Армия и культура" подготовил отчетный видеоролик о мероприятиях, посвященных юбилею фильма и памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ Василия Семеновича Ланового.

 

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