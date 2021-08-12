Врач московской скорой написала в объяснительной, что она не умеет летать, а потому не успела преодолеть 50 километров за 16 минут

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12 августа 2021, 16:38 Источник: Baza

Врача московской скорой помощи заставили писать объяснительную, почему она не смогла преодолеть 50 километров за 16 минут. По нормативу, на весь вызов неотложке выделяется именно столько времени.

9 августа медикам прошлось ехать на вызов из столицы к месту аварии в Новой Москве. У пострадавшей были серьёзные травмы: переломы рёбер, ушибы внутренних органов и множество других повреждений. 17 километров пути с предыдущего вызова и 50 до института Склифосовского никак невозможно было преодолеть за отведенные нормативы. К тому же, только оказание помощи на месте ЧП занимало почти полчаса.

Но администрация «скорой» все равно заставила писать доктора объяснительную, и той пришлось включить всю свою фантазию. «На автомобиле «Мерседес-Спринтер» класс «С» конструктивно не предусмотрена система вертикального взлёта и посадки…», «Дневной водитель не имеет действующего сертификата лётной годности…», «Радиостанция данного автомобиля имеет рабочую частоту, отличную от частоты диспетчеров «Внуково-Круг»… что необходимо для обеспечения безопасного воздушного коридора», - объяснила находчивый врач.

Непонятно, устроили ли функционеров от медицины такие объяснения, но, с другой стороны, все по факту и по существу: машина не умеет летать, у водителя нет лётных прав и ему не выделили воздушный коридор для облёта пробок. Придраться не к чему.

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