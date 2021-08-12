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Врач московской скорой написала в объяснительной, что она не умеет летать, а потому не успела преодолеть 50 километров за 16 минут

, 16:38 Источник: Baza

Врач московской скорой написала в объяснительной, что она не умеет летать, а потому не успела преодолеть 50 километров за 16 минут

Врача московской скорой помощи заставили писать объяснительную, почему она не смогла преодолеть 50 километров за 16 минут. По нормативу, на весь вызов неотложке выделяется именно столько времени.

9 августа медикам прошлось ехать на вызов из столицы к месту аварии в Новой Москве. У пострадавшей были серьёзные травмы: переломы рёбер, ушибы внутренних органов и множество других повреждений. 17 километров пути с предыдущего вызова и 50 до института Склифосовского никак невозможно было преодолеть за отведенные нормативы. К тому же, только оказание помощи на месте ЧП занимало почти полчаса.

Но администрация «скорой» все равно заставила писать доктора объяснительную, и той пришлось включить всю свою фантазию. «На автомобиле «Мерседес-Спринтер» класс «С» конструктивно не предусмотрена система вертикального взлёта и посадки…», «Дневной водитель не имеет действующего сертификата лётной годности…», «Радиостанция данного автомобиля имеет рабочую частоту, отличную от частоты диспетчеров «Внуково-Круг»… что необходимо для обеспечения безопасного воздушного коридора», - объяснила находчивый врач.

Непонятно, устроили ли функционеров от медицины такие объяснения, но, с другой стороны, все по факту и по существу: машина не умеет летать, у водителя нет лётных прав и ему не выделили воздушный коридор для облёта пробок. Придраться не к чему.

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