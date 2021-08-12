Ксения Собчак принялась доказывать хейтерам, что и без своей фамилии она добилась бы успеха, но ей не поверили

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12 августа 2021, 15:52

Фото: соцсети

Ксения Собчак бросилась доказывать своим хейтерам, что у девочки из звездной семьи с популярными родителями тоже могут быть свои трудности в жизни, которые простым обывателям из российской глубинке даже и не снились.

Очень уж зацепили ее слова Вероники Степановой. Психолог сказала, что Собчак не смеет осуждать условную Машу из Саратова, которая все в этой жизни буквально «выгрызала» зубами, потому что теледива родилась с серебряной ложкой во рту и ей все давалось легко.

«Можно иметь многое и бездарно потерять. А можно приумножить. Можно вкалывать как бешеная и тащить всё на себе, а можно получить все по праву фамилии. У них сын Иванова становится президентом “АЛРОСА”, Ксения Шойгу управляет Кронштадтом, а сын Киселева (человека, который приходил к моему папе, чтобы одобрить и сделать фестиваль) Юркисс получает орден за Заслуги перед Отечеством. И очевидно, что как дочь Собчака я могла бы получить очень многое просто по родительской памяти, и ровно также построить карьеру и быть сейчас намного богаче, намного влиятельнее. И я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым конечно было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними. Я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала», - уверено заявляет Собчак.

Но пользователи, конечно, не поверили Ксении Анатольевне. «Училась в МГИМО, сама поступила. и сама училась, и сама себя содержала, не в общаге жила, на квартире, потому что сама работала. Мама не помогала, а папа был обычным политиком, но маленькая Ксюша ходила с личным охранником по фамилии Золотов!», «Реалити шоу «Блондинок в шоколаде» про простых девочек не снимают», «Бедная девочка, сейчас мы вас пожалеем: как было трудно, папа честный политик, мама до сих пор заседает, ВВ держит под крылом. Ксения ну будь хоть здесь честной! Без протекции ты нолик!», - пишут фолловеры в комментариях.

И даже популярные telegtam-паблики попытались объяснить Собчак, что она явно лукавит. «Ксюша, ты же не тупая. Просто абстрагируйся и попробуй представить, что не всё измеряется в деньгах. Просто уже в 2000х твоё скандальное лицо знали все и двери для тебя уже были всюду открыты, что и пыталась тебе донести Вероника. Ты можешь прийти и тебе отдадут сами то, чего Валька из Залупинска будет добиваться годами. Это так. Ты для многих всегда была - звезда. И да, Степанова действительно сказала на интервью прекрасную вещь: если ты любишь людей. которые чего-то добились и профессионалы в своём деле, то почему у ты не дружишь, например с какими-то воспитателями из детского сада, которые каждый день делают больше чем твоя Даша Жукова? Почему не дружишь с врачами, учителями, которые получают звания и степени? Да потому что эти люди тебе не интересны», - пишет канал YOBAJUR.

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