Объявлен список проектов, вошедших в шорт-лист премии 100+ AWARDS

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12 августа 2021, 14:51 Татьяна Михайлова

В шорт-лист вошел проект Крымского моста. Фото предоставлено организаторами

Из 154 заявок выбраны 67 финалистов.

Начался новый этап Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS. Экспертный совет рассмотрел 154 заявки и определил 67 финалистов. Полный список претендентов на победу опубликован на официальном сайте forum-100.ru в разделе «Премия» и в файле по ссылке.

Лауреатов премии выберет жюри, в состав которого входит 50 признанных российских и зарубежных специалистов. Самая серьезная борьба развернется в номинациях «Лучшее архитектурное решение – жилое здание», «Лучшее архитектурное решение – нежилое здание», «Лучшая практика BIM-моделирования» и «Лучшее решение по созданию комфортной городской среды». В каждой из них по 7 проектов претендуют на победу.

Работа жюри завершится 15 сентября. Торжественное награждение победителей пройдет в рамках форума 100+ TechnoBuild, который пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 5 по 7 октября.

Добавим, что премия 100+ AWARDS основана в рамках Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Она призвана поощрить специалистов и творческие коллективы, внесших существенный вклад в развитие архитектурно-строительной науки, проектирование, девелопмент объектов капитального строительства в России.

Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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