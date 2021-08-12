В России главы регионов могут обнулить свои сроки вслед за Путиным

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12 августа 2021, 14:52

Российская политическая элита всерьез обсуждает возможность для глав регионов обнулить свои сроки вслед за Путиным. В СМИ пишут, что такое решение может быть принято после выборов в Госдуму.

Для обнуления губернаторских сроков придется вносить поправки в федеральное законодательство, что позволит решить проблему продления полномочий мэра Москвы Сергея Собянина и подмосковного губернатора Андрея Воробьева, у которых в 2023 году закончатся вторые и последние сроки пребывания на своих постах. Политические аналитики считают, что принятие этого решения будет зависеть от результатов «Единой России» на выборах.

«Если партия власти снова, как в 2016 году, безоговорочно, с конституционным большинством, победит на выборах, то это одна история. Тогда она сможет позволить себе поднимать и такие не слишком популярные вопросы, как обнуление губернаторских сроков», - подчеркнул глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

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