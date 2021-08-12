Спецпроект акции «Миллион призов» открылся на сайте mos.ru

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2021, 14:51

Фото: pixabay.com

Все условия розыгрыша «Миллион призов» среди голосующих онлайн стали доступны на сайте ag-vmeste.ru.



Чтобы стать участником акции необходимо записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября, принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября и дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября).



Следить за розыгрышем можно будет на телеканале «Москва 24», результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru.



Москвичи смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов. Их можно будет обменять на покупки у партнеров акции (один балл равен одному рублю). Среди партнеров программы магазины продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны.



Кроме того, у всех участников есть шанс стать обладателями автомобиля или однокомнатной квартиры в Москве.





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