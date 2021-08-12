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ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене Александра Куранова

, 14:16 Источник: ТАСС

ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене Александра Куранова
автомобиль ФСБ , фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова. Руководитель НИПГС задержан в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что следователи планируют просить суд в Москве арестовать Куранова на два месяца. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела.

Согласно данным из открытых источников, Александр Куранов - доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, гендиректор и главный конструктор ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" ХК "Ленинец".

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