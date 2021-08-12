Ведущие фигуристы России представят челябинцам свои программы
12 августа 2021, 13:53 Татьяна Михайлова
В городе состоятся контрольные прокаты спортсменов.
11 и 12 сентября на ледовой арене «Трактор» ведущие российские фигуристы представят программы для нового олимпийского сезона. Специалисты и зрители увидят прокаты фигуристов в таких дисциплинах, как одиночное катание среди женщин и мужчин, парное катание и танцы на льду.
На выступления на каждую часть программы выпущено только по 450 билетов. Их можно приобрести только в городских билетных кассах и на сайте chel.kassy.ru.
Добавим, что спортивное событие пройдет с учетом мер санитарной безопасности. На входе у зрителей проверят наличие масок. Рассадка в зале будет организована с соблюдением социальной дистанции.
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