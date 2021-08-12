Военные моряки Северного флота РФ 12 августа почтили память экипажа подлодки «Курск»

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12 августа 2021, 13:57 Источник: пресс-служба Северного флота РФ

фото: pixabay.com

Воины-североморцы в четверг, 12 августа, почтили память моряков-подводников, погибших в 2000 году на борту атомного подводного ракетного крейсера «Курск».

Основные памятные мероприятия проходили в посёлке Видяево, откуда «Курск» уходил в последний поход, и возле фрагмента ограждения рубки «Курска» у храма Спаса-на-Водах в Мурманске.

В митинге у мемориального комплекса «Морякам, погибшим в океане» в Видяево вместе с военнослужащими гарнизона приняли участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой и жители Видяево. Из Архангельска приехал отец матроса Алексея Коркина, погибшего на подлолке 21 год назад.

К подножию памятников были возложены венки и цветы. А к мемориалу в Видяево также были внесены четыре иконы с ликами погибших подводников.

Траурные митинги в гарнизонах в Мурманске, в Североморске, Полярном и в Северодвинске, в пунктах базирования атомных подводных лодок: Видяево, Гаджиево, Заозерске.

АПРК «Курск» под командованием капитана 1-го ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Погибли 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты.

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