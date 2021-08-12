Андрей Бочкарев: Строительная готовность станции «Марьина Роща» БКЛ метро составляет 64%

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12 августа 2021, 13:35

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что станция «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро построена на 64%.



«На станции БКЛ «Марьина Роща» завершены работы по устройству основных конструкций, выполнена большая часть наружных отделочных работ здания вестибюля. На текущий момент мы оцениваем готовность станции в 64%», - рассказал Андрей Бочкарев.



По его словам, в настоящее время на станции ведутся архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны и работы по монтажу внутренних инженерных систем в служебных помещениях.



Андрей Бочкарев сообщил, что в данный момент завершено сооружение наклонного хода длиной 130 м для четырех линий эскалаторов.



Гендиректор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что в подземной части станционного комплекса активно ведутся горнопроходческие работы, они выполнены на 94%.



«Также завершена переборка боковых станционных тоннелей, производится устройство основных конструкций, ведутся работы по раскрытию проемов от правого и левого станционных тоннелей к среднему. Продолжается устройство жесткого основания и верхнего строения пути на перегоне от станции «Марьина Роща» в сторону станции «Савеловская», - добавил Кравцов.





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