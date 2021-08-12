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Ребёнок погиб от удара током возле школы в Нижнем Новгороде

, 13:40 Источник: СКР

Ребёнок погиб от удара током возле школы в Нижнем Новгороде
фото с сайта СКР

Девятилетний мальчик погиб от удара током возле школы в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Трагедия произошла в среду, 11 августа, вечером. По предварительной версии следствия, вчера вечером ребёнка поразил разряд, когда он задел гофрированную трубу для кабеля под окнами спортивного зала школы.

Мальчика ударило током, он скончался на месте происшествия.

По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Проводится расследование уголовного дела, для установления причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального СУ СК генерал-лейтенант юстиции Ахметшин Айрат Саетович.

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