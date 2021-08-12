«Додо Пицца» столкнулась с мошенничеством почти на 3 млн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2021, 13:23 Источник: sostav.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников сообщил, что за последние три месяца мошенники с помощью фишинговых ресурсов похитили у клиентов 2,7 млн рублей. Компанией в это время было заблокировано 172 сайта, схожих с официальным.



Адрес официального сайта компании — dodopizza.ru, при этом преступники пользуются различными вариациями: dodapizza.com, dod0pizza.com, dodo-pizzai.ru, doda-pizzo.ru, dodo-pizzo.com и подобными. Мошенникам удается выводить поддельные сайты в топ Google, причем с «Яндексом» такой проблемы не возникает.



Фейковая реклама об акциях от имени компании появляется в соцсетях и мессенджерах. Помимо этого, под предлогом устройства на работу в «Додо Пиццу» предлагается установить мобильное приложение, где запрашиваются личные данные пользователей.



Ранее сообщалось, что больше всего поддельных сайтов обнаружено у сервисов доставок Delivery Club и «Яндекс.Еды». Среди продовольственных магазинов мошенники отдают предпочтение сетям «ВкусВилл», «Перекресток», «Утконос», в сегменте электроники — Samsung и «Ситилинк».





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