В СКР выяснили и сообщили, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать пятерым заключенным

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12 августа 2021, 12:15 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Два сотрудника изолятора временного содержания (ИВС) в Истре помогли сбежать пятерым заключенных.

О помощи арестованных сотрудников ИВС сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС и направленные на помещение дежурной части.

После обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения и ушли спать. Дежурные сотрудники изолятора также специально оставили открытыми "кормушки" - двери камер для передачи продуктов питания заключенным. Все эти действия сотрудников ИВС поспособствовали пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей совершить побег.

Напомним, двое из сбежавших задержаны.

Сотрудники ИВС обвиняются в превышении должностных полномочий. Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц и в отношении пяти лиц, совершивших побег продолжается.

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