Солист - от слова солнце

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12 августа 2021, 11:55 Екатерина Максимова,

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Мало кто задумывается о корне слова солировать, то есть быть первым. «Бог – штучный мастер, в массовку мы превращаем себя сами!» - мне очень нравятся слова моего супруга, писателя, ведущего, режиссера и психофилософа Андрея Максимова. В них истинный ключ к пониманию себя и астрологии, в частности. Так задумано мирозданием, что гороскоп каждого человека абсолютно уникален, как генетический код. Но если генетический код расшифровать чрезвычайно сложно, то научиться читать свою натальную карту вам поможет астролог, а в ней и содержится практически вся информация нашей ДНК: таланты, устремления, родовые сценарии и болезни. Индивидуальный гороскоп создан для того, чтобы понять в чем ты солист, в чем можешь быть лучшим, то есть познать и раскрыть свое Солнце, которое служит нашим энергетическим сердцем.



Как Вы помните, существует двенадцать знаков зодиака. Солнце, двигаясь по звездному зодиакальному диску и попадая в каждое из созвездий, наделяет людей, рожденных в определенный период времени, определенным характером, желаниями и способностями. И когда спрашивают: «Кто ты по гороскопу?», то имеют в виду – где твое Солнце?! Но часто я слышу реплики скептиков: «Я Овен, но совсем не лидер!», «Я Дева, но такая воинственная!» или «У меня муж Рак, но обожает быть на виду!» Почему же так происходит?



Солнце – сердце, король, центр. И, безусловно, имеет большую власть. Но у каждого короля есть свита, которая очень сильно на него влияет: может возвышать, а может устроить бунт и заключить в темницу. В астрологии в роли свиты выступают девять планет солнечной системы, каждая из которых заведует конкретной сферой человеческого бытия. Эти планеты тоже двигаются по зодиакальному кругу и попадают в разные знаки зодиака. В каждом существе работает весь гороскоп, а не какой-то один знак! Например, у человека будет много черт упрямого, домашнего, земного Тельца, если там собрались несколько планет, хотя, Солнце его находится в инфернальном и непредсказуемом Скорпионе. Или если у самого независимого и воздушного Водолея Луна находится в Раке, то ему все равно будет необходимо уютное гнездо и придется совмещать свободу и дом. В каждом из нас играют все планеты и все созвездия. Первые, как актеры в пьесе, исполняют заданные роли, попадая в разные сюжеты – знаки и дома гороскопа. Дом гороскопа – это сектор зодиака, который отвечает за различные предлагаемые обстоятельства жизни, их, как и знаков – двенадцать. Натальная карта очень похожа на звездную пьесу с главными героями, конфликтом и действием. А теперь подробнее про действующих лиц. Сегодня познакомимся поближе с Солнцем, Луной и Меркурием.



Солнце в астрологии тоже считается планетой и олицетворяет сознание, эго, отца, генератора всего. В зависимости от того в какой знак и звездный дом оно попадает, то пьесу жизни и определяет, точнее ее главную тему. Наши основные предрасположенности и таланты задает светило, но другие планеты показывают, как человек их развивает, какие есть в наличии ресурсы и препятствия. Астролог по позиции Солнца может описать отношения клиента с отцом и его детство. Главным помощником или наоборот недругом Солнца выступает Луна - мама, самая быстрая и переменчивая из всех планет.



Луна показывает наши эмоции. По ее положению в гороскопе можно сказать, какая у человека нервная система, как он транслирует чувства окружающим и что ждет от них. По Луне астролог может определить, какие у женщины отношения с мамой и какой матерью она сама сможет стать. В натальной карте мужчины эта планета указывает на образ идеальной супруги и даже ее профессию. Если у человека сильная Луна и «живет» в Тельце или Раке, то ему очень хорошо консультировать людей, например, быть психологом или кочуем.



Меркурий, который находится ближе всего к Солнцу и поэтому считается его главным вестником отвечает за ум, коммуникацию, слово и посредничество. По знаку, где базируется эта планета, можно определить тип вашего интеллекта, а дом укажет, где вам эффективнее его использовать. Кроме того, Меркурий расскажет, как вы умеете налаживать контакт, легко ли идете на сближение и даже может раскрыть манеру вашей речи, ее особые приметы, вплоть за заикания.



В следующей статье поговорим о новых героях солнечной свиты - Юпитере, Марсе и Венере. Многие думают, что любовь понятие абстрактное и субъективное, но вот звезды толкуют иначе. Именно положение Венеры в гороскопе определяет, как Вы себя проявляете в отношениях, чем дорожите и чем можете пожертвовать в плену Амура.

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