Звезды присматриваются к коньяку из Коктебеля

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2021, 11:35

Фото: dni.ru/society/2021/8/12/485337

Звёзды мирового шоу-бизнеса давно присматриваются к алкогольным брендам — чьё-то имя просто используют в «раскрутке», а кто-то и сам становится совладельцем знаменитых марок коньяков, джинов, водок и виски. Похоже, очередь дошла и до России.



Знаменитости рекламируют алкоголь столько, сколько существует алкоголь и сами знаменитости. Но в последние годы многие из них стали предпочитать разовым гонорарам пусть небольшую, но долю в известных брендах.

Формы взаимодействия бывают очень разные, так музыкант Мэрилин Мэнсон попросил известную в алкогольном мире швейцарскую компанию Matter-Luginbühl производить его абсент Mansinthe. А производитель текилы Sauza придумал для Джастина Тимберлейка специальную этикетку 901 Sauza.

Актёра Мэтью Макконахи производители бурбона Wild Turkey изначально пригласили на должность креативного директора, но он оказался настолько успешен, что всего через пару лет уже запустил собственный бренд этого напитка под названием Longbranch. А боец смешанных единоборств Конан Макгрегор, известный проигрышем россиянину Хабибу, в алкогольном деле оказался более успешен: он создал бренд ирландского виски Proper No. 12, пользующийся большой популярностью не только у любителей спорта.

Однако рекордсменом результативности стал актёр Джордж Клуни — корпорация Diageo приобрела бренд текилы Casamigos, создателем и совладельцем которого он являлся, за рекордный 1 миллиард долларов! Не отстаёт и чернокожий рэпер Jay-Z — свой пятидесятилетний юбилей он отметил выпуском ограниченной серии премиального коньяка бренда D’usse с ценой 5000 долларов за бутылку.

Кстати, именно к коньякам проявляют интерес звёзды отечественного шоу-бизнеса, которые пока не столь преуспели в интеграциях с алкогольными брендами по причине официального запрета на прямую рекламу алкоголя. Летом 2021 года сразу из нескольких источников поступила информация об интересе нескольких знаменитостей первой величины к старейшему в России коньячному производству из крымского Коктебеля. Одноимённые коньяки неоднократно становились призёрами международных выставок, опережая по качеству французские аналоги поэтому в случае успеха сделки, краснеть за качество нашим «селебам» не придётся. В Коньячном доме «Коктебель», владеющем коллекцией из более чем 3000 бочек самых старых в России коньячных дистиллятов, пока не подтвердили, но и не опровергли информацию о переговорах со звёздами российского шоу-бизнеса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости