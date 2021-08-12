В Челябинской области продолжают действовать ограничения для спортивных мероприятий

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12 августа 2021, 11:21 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Они направлены на обеспечение безопасности в условиях риска распространения коронавируса.

В соответствии с регламентом проведения спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 организаторы соревнований должны измерять зрителям температуру с помощью бесконтактных термометров. Гости и спортсмены должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Исключение составляют периоды соревновательной и тренировочной деятельности для спортсменов и спортивных деятелей. Кроме этого, для посетителей должна быть создана возможность обработки рук антисептиком.

Количество участников не должно превышать 500 человек. Все мероприятия проводятся только с согласования оперативного штаба при правительстве региона.

Добавим, что за последние сутки на Южном Урале подтвержден 371 случай заболевания COVID-19. Такие данные предоставило министерство здравоохранения Челябинской области.

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