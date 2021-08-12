Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада Москвы

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12 августа 2021, 11:16 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада столицы.



«Продолжаю рассказывать о создании качественной городской среды в жилых районах. Сегодня речь о благоустройстве в Юго-Западном округе. Реализация проектов идет полным ходом, некоторые из них уже практически завершены», - сообщил мэр столицы в блоге на своем персональном сайте.



Он отметил, что в районе Ясенево выполнено комплексное благоустройство микрорайона, расположенного в границах Новоясеневского проспекта, ул. Вильнюсская и ул. Голубинская.



«Здесь было модернизировано более 40 детских и спортивных площадок на любой вкус. По удобным пешеходным маршрутам можно неспешно прогуляться или дойти до станции метро «Ясенево». Зелени стало еще больше – высажено 17,5 тыс. кустарников. Обновлены лавочки и фонари, установлены арт-объекты», - рассказал Собянин.



Он также напомнил, что на протяжении ряда лет в районе Теплый Стан ведется реконструкция пешеходных маршрутов.



«В этом году работы выполнены в 1-3 микрорайонах. Вдоль отремонтированных дорожек разбили газоны, установили светильники и скамейки, обустроили зоны отдыха. Кроме того, сделали новую спортивную площадку», - отметил мэр Москвы.



По его словам, еще одна современная спортивная площадка создана на ул. Шверника в районе Академический.



«Основными пользователями площадки, скорее всего, станут студенты МГУ, проживающие по соседству в ДАСе (Доме аспиранта и стажера). Рядом, в тени деревьев, сделали уютную зону отдыха, где можно пообщаться с друзьями или подготовиться к семинарам», - написал Сергей Собянин.



Мэр столицы добавил, что ряд проектов реализуется в районе Зюзино.



«На пересечении ул. Азовская и ул. Болотниковская завершено благоустройство сквера, который раньше выглядел не очень. Теперь у местных жителей есть еще одно комфортное место для прогулок и отдыха. Свежими красками заиграет Черноморский бульвар от ул. Азовская ул. до Симферопольского бульвара. Здесь будет создано несколько рекреационных зон, в том числе для детей, молодежи, пожилых жителей. Украшением обновленного бульвара станет фонтан, стилизованный под шхуну», - пояснил столичный градоначальник.



По его словам, еще один проект в Зюзино – благоустройство в границах Симферопольского и Чонгарского бульваров, ул. Азовской и Нахимовского проспекта.



«В этом микрорайоне будут улучшены пешеходные связи. Запланирован ремонт порядка 30 детских, спортивных площадок и площадок для тихого отдыха», - говорится в сообщении.



Как отмечается в тексте, создание удобных пешеходных маршрутов входит в число главных задач благоустройства и в Обручевском районе.



«На территории в границах Ленинского проспекта, ул. Новаторов и ул. Обручева завершены работы по реконструкции местной тропиночной сети. Молодежь уже осваивает новые детские и спортивные площадки, зоны воркаута. Аналогичные работы развернуты в 42-м квартале, расположенном в границах ул. Обручева, ул. Академика Волгина и Ленинского проспекта и в микрорайоне в границах ул. Островитянова и ул. Саморы Машела», - подчеркнул мэр Москвы.



Он добавил, что в Гагаринском районе привели в порядок озелененные территории общей площадью 3,8 га вдоль ул. Академика Зелинского и ул. Молодежная.



«В Коньково работы по благоустройству ведутся в микрорайоне, расположенном в границах Севастопольского проспекта, ул. Островитянова, ул. Профсоюзная и ул. Миклухо-Маклая. Помимо отремонтированных дорожек и детских площадок, новых фонарей и зон отдыха с цветочными клумбами жители получат спортивную площадку с тренажерами и теннисными столами на ул. Введенского», - сообщил Собянин.



В районе Северное Бутово взяли в работу микрорайон в границах: ул. Грина, д. 42, бульвар Дмитрия Донского, д. 6 и ул. Куликовская, д. 5.



«Это одно из популярных мест отдыха, инфраструктура которого требует серьезного обновления. В ходе благоустройства будут отремонтированы тротуары, детские и спортивные площадки, установлены новые опоры освещения и скамейки с перголами. На бульваре Дмитрия Донского еще одной точкой притяжения станет сухой фонтан. Появятся арт-объекты, которые украсит архитектурная подсветка. Работы в самом разгаре. Уже готово несколько спортивных площадок», - подчеркнул мэр.



Помимо этого, ряд знаковых мест благоустраивается в районе Южное Бутово.



«Среди них - зеленый массив между ул. Маршала Савицкого (дублер), д. 12 и д. 16 и ул. Брусилова, д. 23 и д. 27. Новый комфортный пешеходный маршрут будет создан в микрорайоне Щербинка. Десятки детских и спортивных площадок, зон тихого отдыха и воркаута запланировано реконструировать на территории в границах ул. Веневская, Скобелевская, Поляны и бульвара Адмирала Ушакова», - отметил Собянин.



По словам мэра столицы, большую часть работ по комплексному благоустройству районов ЮЗАО планируется завершить в августе-сентябре 2021 года.



«В результате юго-запад Москвы станет еще более зеленым, уютным и комфортным», - заключил он.





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