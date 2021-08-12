Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» Андрей Каковкин наказан на 4,5 года
12 августа 2021, 11:14
Бизнесмену из «лондонского списка» Бориса Титова Андрею Каковкину суд вынес приговор - 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Каковкин был в федеральном розыске, и расследование по делу было временно прекращено.
Оно возобновилось, когда бизнесмен в 2018 году вернулся в Россию по «лондонскому списку», в который включены российские бизнесмены, проживающие за границей из-за возбужденных в отношении них уголовных дел. Решение в отношении Андрея Каковкина вынес ростовский суд.
Как установил суд, бизнесмен похитил 400 тысяч долларов у знакомого предпринимателя под предлогом покупки сельхозземли. По версии СК, Каковкин в итоге не вернул полученные более 20,9 млн рублей (по курсу на конец мая 2015 года). Дело тогда возбудили по статье «мошенничество в особо крупном размере». По нему Каковкин и получил срок, - сообщает ТАСС.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в июле 2021 года сообщил Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с «лондонским списком» в связи с позицией Генпрокуратуры.
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