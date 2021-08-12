В Ростовской области собрали самый большой в России урожай ранних зерновых

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12 августа 2021, 11:00

Цифры нового рекорда – 12,685 миллиона тонн. При этом донская жатва – 2021 впечатлила не только достойным объемом, но и качеством собранного зерна. 98 процентов из обследованных партий нового урожая – высококачественное продовольственное зерно.



Надо заметить, что рекордные урожаи стали для аграриев Дона хорошей традицией. В течение последних восьми лет они каждый год собирали почти в два раза больше зерна, чем до 2014 года. До санкций, которые были введены против России, удавалось намолачивать в среднем лишь по 6-8 млн тонн вместе с поздними зерновыми.



Во время нынешней жатвы были превышены не только прошлогодние показатели по валовому сбору почти на 1 млн тонн, но и увеличилась средняя урожайность. В прошлом году она составляла 35 центнеров с гектара. В 2021-м – 37,9.



На берегах Дона всегда гордились достижениями своих хлеборобов. И нередко сравнивали их труд с ратными подвигами. В этом году появилось еще одно сравнение. С подвигами наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио.



- Селяне, как и олимпийцы, настоящие герои. Сложно работать в условиях аномальной жары, потому что убирать урожай нужно очень быстро, - сказал еще во время уборочной компании про аграриев донской губернатор Василий Голубев.





Формирование урожая 2021 года было нелегким. Изначально у селян были переживания за урожай. Сев озимых проходил в условиях недостатка влаги, поэтому перед уходом в зиму всходы были получены на площади около 1,8 млн га. И это вызывало серьезные опасения за озимое поле. Благодаря выпавшим весной осадкам ситуация выровнялась. Ход весенней посевной кампании в этом году был неоднократно прерван частыми дождями. Но именно они пополнили запасы продуктивной влаги в почве, что позволило озимым и яровым посевам развиваться в оптимальном режиме.



Положительно повлияли на развитие сельскохозяйственных культур и летние дожди. Тем не менее затяжная весна текущего года, сместила начало уборки на июль. Но донские земледельцы вели работы в круглосуточном режиме, стремясь не упустить ни одной погожей минуты, чтобы вовремя собрать выращенный урожай.



Это была настоящая битва за урожай, которая развернулась параллельно с выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде. И аграрии, набрав высокие темпы уборочных работ (в том числе и благодаря технической модернизации) собрали большой победный урожай, внеся свою весомую лепту в российский каравай 2021 года.



Из тех, кто добился самых высоких результатов на Дону, стоит отметить, прежде всего, Сальский район, где хлеборобы собрали более 780 тысяч тонн ранних зерновых. На втором месте сельхозтоваропроизводители Зерноградского (658 тысяч тонн) и Зимовниковского района (640). А самая высокая урожайность по области получена земледельцами Мясниковского района – 53 ц/га.



Если говорить о слагаемых успеха донских аграриев, то их несколько.

Как всегда, свой вклад внесла аграрная наука. И сегодня мы можем убедиться в этом на примере успешных хозяйств. Они ежегодно получают стабильно высокий результат, несмотря на непростые погодные условия Еще одним важным слагаемым успеха стала постоянная государственная поддержка - в этом году Ростовской области предусмотрено более 6 млрд рублей из федерального и областного бюджета. Также важное значение имеет техническое обеспечение и техмодернизация донских хозяйств. Ростовской области принадлежит самый большой парк сельхозтехники среди регионов России, но его модернизация остается первоочередной задачей. Донской регион - лидер по количеству приобретаемой сельхозтехники. В 2021 году темпы приобретения были выше аналогичного периода предыдущего года в среднем на 35%, и регион сохраняет первенство по этому показателю в стране.

Хозяйства области в этом году хорошо технически подготовились к агросезону: с начала 2021 года донскими аграриями было приобретено 366 комбайнов, что на 55 % больше, чем в прошлом году. Кроме того, было закуплено 630 тракторов, что на 35,6 % больше прошлогоднего показателя. Также селяне приобрели 1680 единиц иной сельхозтехники, что также превышает показатели прошлого года на 12,6%. Такая техническая оснащенность отрасли позволила вести уборочную кампанию в необходимые технологические сроки, обеспечивая высокие темпы работ.



Стоит отметить, что в Ростовской области более 10 лет действует областная губернаторская программа поддержки сельхозтоваропроизводителей при приобретении современной сельхозтехники, в виде субсидирования 20 % ее стоимости. За время реализации этой программы (в 2010-2021годах) по решению губернатора Ростовской области были выделены средства в сумме более 3,5 млрд. рублей. За годы действия программы с участием средств областного бюджета приобретено 2 113 зерноуборочных комбайнов, 554 трактора, более 5,7 тысяч единиц другой сельхозтехники. В том числе в 2021 году Василием Голубевым из областного бюджета было выделено 322,5 млн рублей, которые позволили просубсидировать приобретение 52 комбайнов, 83 тракторов и 370 единиц иной сельскохозяйственной техники.



В целом, машинно-тракторный парк донских хозяйств состоит из 12 тысяч зерноуборочных комбайнов, 260 кормоуборочных комбайнов, 13 тысяч грузовых автомобилей, 1,2 тысячи подборщиков, 1,5 тысячи косилок, более 4000 жаток валковых.



Впереди у донских аграриев еще сбор урожая пропашных и поздних зерновых культур, результаты которого будут известны в ноябре. Одновременно с уборкой скоро начнется и озимый сев.



КСТАТИ:



Донской регион расположен на площади более 100 тыс. кв. км. Здесь проживает 4,2 млн. человек, третья часть - в сельской местности – 1,4 млн. В сельском хозяйстве занято порядка 13% от численности занятых в экономике области.



Донской регион известен на всю Россию и за ее пределами производством комбайнов (Ростсельмаш), электровозов (НЭВЗ) и вертолётов (Роствертол). Кроме того, Ростовская область является лидером и в производстве ряда сельскохозяйственных и продовольственных товаров, успешно продвигая бренд «Сделано на Дону». На долю области приходится 4,6% валовой продукции сельского хозяйства Российской Федерации.



Сельхозугодья региона занимают 8,5 млн. га. Черноземы - 64,2%. По площади сельхозугодий Ростовская область занимает 4-е место в России, а по площади посевов зерновых культур – 2-е.



Более 67% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отрасли растениеводства. Ростовская область является крупнейшим экспортером продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на Юге России. Донские предприятия успешно представлены на международных рынках. Помимо зерна предприятия экспортируют растительное масло, крупы, хлебцы, муку, патоку и кондитерские изделия. География поставок включает страны СНГ, страны Евросоюза, Израиль, страны Ближнего Востока.

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