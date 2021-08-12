Шойгу прибыл на БАМ и дал старт реконструкции восточной ветки магистрали

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12 августа 2021, 10:14 Источник: ТАСС

Сергей Шойгу, фото с сайта Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) - участка протяженностью 340 км от Улака до Февральска.

Шойгу во время торжественной церемонии закладки первого камня трассы отметил, что значение это участка БАМа для страны огромное. Планируется ввести в эксплуатацию восточную ветку трассы в 2024 году.

Шойгу заявил, что "после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут, и также Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Строить будут военные железнодорожники. По словам Шойгу, для их проживания и обеспечения труда оперативно возведены современные городки.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность в настоящее время - 4,3 тыс. километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

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