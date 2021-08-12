Южноуральцам рассказали о механизме «Мобильный избиратель»

Он позволяет проголосовать на любом удобном избирательном участке.
Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» необходимо обратиться в МФЦ, территориальную избирательную комиссию или отправить заявление через портал «Госуслуги». Сделать это нужно заранее, до 13 сентября. Также заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию с 8 по 13 сентября.
Желание проголосовать на удобном избирательном участке уже изъявили 3357 южноуральцев, рассказал председатель облизбиркома Сергей Обертас во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс». Большая часть из них сделала это посредством «Госуслуг».
Первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Василий Кокорюкин подчеркнул, что воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуг» могут граждане, достигшие на день голосования 18 лет, зарегистрированные в Челябинской области и имеющие подтвержденную учетную запись.
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