Южноуральцам рассказали о механизме «Мобильный избиратель»

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12 августа 2021, 09:44 Татьяна Михайлова

Механизмом уже воспользовался олимпийский призер Кирилл Писклов. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Он позволяет проголосовать на любом удобном избирательном участке.

Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» необходимо обратиться в МФЦ, территориальную избирательную комиссию или отправить заявление через портал «Госуслуги». Сделать это нужно заранее, до 13 сентября. Также заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию с 8 по 13 сентября.

Желание проголосовать на удобном избирательном участке уже изъявили 3357 южноуральцев, рассказал председатель облизбиркома Сергей Обертас во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс». Большая часть из них сделала это посредством «Госуслуг».

Первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Василий Кокорюкин подчеркнул, что воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуг» могут граждане, достигшие на день голосования 18 лет, зарегистрированные в Челябинской области и имеющие подтвержденную учетную запись.

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