Достижения аграриев Южного Урала будут представлены на выставке «АГРО-2021»

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12 августа 2021, 09:13 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Мероприятие пройдет на следующей неделе.

С 19 по 21 августа в Челябинске состоится сельскохозяйственная выставка «АГРО-20121». Мероприятие будет интересно как отраслевикам, так и жителям региона, отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин во время пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Гранада Пресс».

Деловая программа выставки в этот раз будет посвящена развитию экспорта. Для посетителей «АГРО-2021» будет организована продуктовая ярмарка, выставка животных, ярмарка вакансий, консультации ветеринаров, конкурс качества и многое другое. Все мероприятия будут проводиться с учетом мер санитарной безопасности.

Информационный партнер «АГРО-2021» — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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