Восемь человек из упавшего на Камчатке вертолёта спасли сотрудники Кроноцкого заповедника
12 августа 2021, 09:13
Восемь человек из упавшего в озеро на Камчатке вертолёта Ми-8 спасли сотрудники Кроноцкого заповедника. В четверг утром сотрудники заповедника, заметили авиакатастрофу и сообщили о жесткой посадке вертолёта на Курильском озере.
Они подошли на лодке к месту катастрофы Ми-8, удалось спасти восемь человек. Выжившие после авиакатастрофы доставлены в Петропавловск-Камчатский.
Два человека доставлены в реанимацию. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что опасения за их жизни у медиков нет.
На борту находилось 13 туристов и три члена экипажа. Операция по поиску на месте ЧП координируется ГУ МЧС по Камчатскому краю, работают 15 спасателей, в том числе шесть водолазов.
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