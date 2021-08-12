Южноуральцев приглашают на вечер научных страшилок

Ученые рассмотрят распространенные страхи и суеверия с научной точки зрения.
13 августа сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) проведет трансляцию специального выпуска научно-популярного ток-шоу «Вечер научных страшилок: убежище».
В рамках мероприятия запланировано несколько мини-лекций ученых из разных университетов страны. Их выступления будут посвящены безопасности в закрытых атомных городах, генным мутациям, замкнутым пространствам, а также подвалам и радоновым газам.
В ток-шоу примет участие и челябинский ученый. Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра спортивной науки ЮУрГУ Павел Байгужин расскажет о том, какие опасности могут подстерегать человека на высоте и как их избежать.
Трансляция начнется в 20 часов по московскому времени на YouTube-канале ИЦАЭ.
Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс»
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