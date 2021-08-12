В Подмосковье полиция задержала двоих заключенных, сбежавших из ИВС в Истре
12 августа 2021, 07:50Источник:
ТАСС
В Московской области полиция задержала двоих заключенных, сбежавших 6 августа из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совершившие побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра Денис Грозаву и Иван Цуркану прятались на съемной квартире в подмосковном Подольске.
Вместе с ними задержали арендаторов квартиры, мужчину и женщину. Их теперь подозревают в пособничестве.
В полицию с заявлением обратились местные жители, узнавшие преступников по ориентировке. Остальных троих участников побега, среди которых был убивший бизнесмена Владимира Маругова Александр Мавриди. еще разыскивают.
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