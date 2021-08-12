Капитан теплохода «Флагман Байкала»: чистотой озера должно заняться Правительство

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12 августа 2021, 08:52 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)

В последние годы о загрязнении берегов Байкала трубят все чаще. Число туристов растет, а экологи уверены: грядет катастрофа. Между тем все мы видели ужасающие фотографии с завалами мусора на берегах озера и сразу же возмущались, мол, нужно что-то делать. Нужно. Именно поэтому уже третий год спортсмены из разных уголков страны пытаются привлечь внимание властей к проблеме заплывами «За чистый Байкал» с одной единственной целью: помочь сделать озеро чище.

Экологический заплыв «За чистый Байкал» на дистанцию 120 км прошел по маршруту «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка» с 5 по 8 августа с целью привлечения внимания к экологическим проблемам водных ресурсов Байкала, Иркутской области и России в целом. Чтобы выявить состояние окружающей среды и воды в самом большом пресноводном озере и его прибрежных территориях, спортсмены брали заборы воды и теперь подготовят доклад по итогу мониторинга.



«Байкал – это в первую очередь энергетика, – говорит капитан теплохода «Флагман Байкала», сопровождающего команду пловцов на протяжении заплыва, Андрей НОВИЧКОВ. – Байкал – это фильтр, созданный природой. У него уникальная система очистки. Например, 45% притока Байкала – это река Селенга, являющаяся мощнейшим источником загрязнения. В ней находится едва ли не вся таблица Менделеева, но по итогу – в самом озере вода оказывается кристально чистой. Фильтрация Байкала в среднем от 2,5 до 3 миллионов литров в секунду! Но если озеро может очищать воду на поверхности, у берега и на дне – уже нет. А ведь именно там скапливаются наши отходы. Потому что людям некуда их девать. И именно поэтому чистотой Байкала должно заняться правительство. Нам нужна федеральная программа, нужны условия и повышение культуры. Поставьте рядом с турбазами мусорки и урны, не одну точку, а сразу много – территория Байкала огромная. Также нужны мусороперерабатывающие заводы и опять же общая культура, чтобы люди брали свой мусор и несли его в нужное место. Или почему мы, как, например, в Японии не уберем из всех моющих средств вредные вещества, которые негативно влияют на живые организмы, обитаемые в море. Сливать воду они продолжают, но теперь это не вредит флоре и фауне. Но это опять и опять федеральный уровень. И нам, жителям Иркутской области и ближайших регионов нужно, чтобы правительство взяло все в свои руки».



Напоминаем, что заплыв «За чистый Байкал» продлился 35 часов 26 минут. Маршрут, который преодолели спортсмены является уникальным и сложным, ранее преодолеть его не удавалось никому.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)



В акции приняли участие 10 человек: от Владивостока в акции участвовали Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля и Оксана Белецкая. Керчь представил Вячеслав Тимошенко, город Грозный – Заур Закраилов. Также в заплыве «За чистый Байкал» приняли участие Татьяна Гавриленкова из Иваново, Ольга Голубева из Москвы, Татьяна Устимова из Чебоксар и Владимир Чегорин из Благовещенска.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)



Переплыли Байкал по маршруту «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка» и молодые пловцы: шестилетний Иван Докучаев из Владивостока, девятилетняя Милана Тимошенко из Москвы и десятилетний Амир Закраилов из Грозного.



На протяжении всего заплыва участников сопровождали корабли и лодки Главного управления МЧС России по Иркутской области ФГКУ «Байкальского ПСО МЧС РФ».

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