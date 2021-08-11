Компания-владелец танкера Minerva Symphony заявила, что судно не причастно к разливу нефти под Новороссийском

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11 августа 2021, 21:13 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Представители греческой компании Minerva Marine, владеющей танкером Minerva Symphony, высказались об инциденте с утечкой нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КПК) в Черном море под Новороссийском.

Представитель по связям с общественностью греческой компании Джонатан заявил, что судно к утечке нефтепродуктов с терминала КПК не причастно. По словам Джонатана, власти в Новороссийске разрешили танкеру покинуть терминал и уйти в море, судно уже идет по своему графику к пункту назначения.

Он отметил, что власти в Новороссийске и КПК расследуют только выброс нефти, который имел место. "Это подтверждает, что не танкер был причиной утечки нефти. Она произошла из терминала", - пояснил пиарщик компании. Джонатам подчеркнул, что для танкера вопрос закрыт.

По данным ресурса Marinetraffic.com, танкер идет в Стамбул, и должен прибыть в Турцию 12 августа. Судно Minerva Symphony построено в Японии в 2006 году, танкер ходит под флагом Греции.

Разлив нефтепродуктов в Черном море под Новороссийском произошел 7 августа. В КПК сообщили, что площадь разлива составила около 200 кв. м. Институт космических исследований РАН оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

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