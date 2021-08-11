Аргументы Недели Общество 13+

Холодный напиток – идеально для летней жары

, 18:58

Холодный напиток – идеально для летней жары

Какие напитки лучше всего употреблять в жару?

Яблочный напиток

В одной старой французской книге это называлось «Русская яблочная вода для детей». Почему такое название – непонятно. На самом деле этот напиток можно готовить не только из яблок и не только для детей.

Приготовление: Яблоки, около килограмма, нарезаем тонкими полосками, удаляем зернышки. Добавляем сок и цедру 2 лимонов, слегка присыпаем сахаром и заливаем литром кипятка. Несколько раз перемешайте, варите около 15 минут. Процедите настойку через сито. Этот напиток можно продавать как холодным, так и комнатной температуры.


Русский морс

Холодный напиток – идеально для летней жары

И, конечно, мы не забываем про настоящий русский напиток – морс. В идеале русский морс готовят из клюквы или брусники.

Стакан клюквы подавить картофелемялкой, процедить сок. Выжимки залить 2 литрами воды и варить 10 минут с добавлением сахара по вкусу (например, я кладу 2 к 1, на стакан ягод – полстакана сахара). Еще раз процедить выжимки. Отвару дать остыть и смешать с соком, который был выжат заранее. В этом случае в напитке сохранятся все полезные вещества, которые вы бы потеряли, сварив все ягоды целиком. Подавать со льдом.

Также морс можно приготовить из любых ягод: крыжовника, малины, красной или черной смородины. Для любителей экзотики – можно добавить пару листиков мяты еще в горячий морс.

Айс кофе (Iced coffee)

Холодный напиток – идеально для летней жары

В дословном переводе – ледяной кофе. Группа напитков на основе холодного кофе, в который добавляют самые разные «улучшители» вкуса: молоко, сливки, сиропы, шоколад и т.д. Для охлаждения Айс кофе можно использовать лед или поставить горячий кофе в холодильник.

Нам понадобятся:

черный кофе – 50 мл;

холодное молоко – 100 мл;

сливки – 40 г;

лед – 3-4 кубика (по желанию);

сахар, тертый шоколад, корица – по вкусу.

Приготовление: Сварить кофе любым способом, процедить от гущи, по необходимости добавить сахар. Охладить кофе льдом или в холодильнике. Взбить сливки в крутую пену. Смешать кофе с молоком, полученную смесь перелить в бокал для подачи (предварительно можно наполнить льдом). Сверху уложить слой сливок. Посыпать корицей или тертым шоколадом.

Вместо сливок можно использовать шарик мороженого, например, пломбира.

Напиток из шиповника

Холодный напиток – идеально для летней жары

Мне кажется, что настой из шиповника – это российское блюдо. Во всяком случае, в других странах я ничего подобного не встречала. 2 горсти плодов шиповника залить литром кипятка, варить 10 минут, добавить по вкусу мед и дать остыть. Плоды выкинуть. Подавать со льдом.

Молочный коктейль

Холодный напиток – идеально для летней жары

Волшебный вкус классического ванильного молочного коктейля никого не оставит равнодушным. Для приготовления понадобится ванильное мороженое, молоко, сахар и ванильный экстракт, чтобы аромат стал более выраженным, десертным. Всё просто взбивается в блендере. Вы можете добавить больше или меньше молока в зависимости от того, какую консистенцию коктейля предпочитаете. Украсить можно любыми сладостями и ягодами. Пейте коктейль сразу же и наслаждайтесь!

Освежающий безалкогольный мохито

Холодный напиток – идеально для летней жары

Вам понадобится: ½ лайма;

10 свежих листьев мяты;

15 мл сахарного сиропа;

200 г дроблёного льда;

150 мл содовой (газированной воды, Sprite).

Приготовление: разрежьте лайм на 3 дольки, положите их в высокий стакан и добавьте мяту. Налейте сахарный сироп и подавите мадлером, заполните стакан дроблёным льдом почти доверху, после чего влейте содовую и аккуратно перемешайте коктейльной ложкой. Добавьте немного льда, если ещё осталось место, и украсьте листиком мяты.

Классический арбузный смузи

Холодный напиток – идеально для летней жары

Простой смузи из арбуза способен избавить вас от жажды даже в разгар жаркого лета. Арбуз, использованный для приготовления напитка, должен минимум 4 часа простоять в холодильнике. Такой напиток следует подавать холодным.

Приготовление: Удалите с арбуза все чёрные и белые косточки, поместите мякоть ягоды ( 400 г.) в блендер и взбивайте на средней мощности около 2-3 минут.

Готовый смузи разлейте по стаканам. В каждый добавьте по 2 кубика льда. Можно подавать!

А с вами была Ваша Полина Калюта, приятного отдыха, аппетита и до встречи в следующем выпуске.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Вице-премьер Украины Резников: Россия «де-факто оккупировала Азовское море»

Вице-премьер Украины Резников: Россия «де-факто оккупировала Азовское море»

Алексей Резников, заместитель главы правительства Украины, обвинил Россию в «фактической оккупации» Азовского моря. С соответствующим заявлением вице-премьер выступил в ходе своего визита в Соединенные Штаты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество