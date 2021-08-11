Холодный напиток – идеально для летней жары

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 18:58 Полина Калюта

Какие напитки лучше всего употреблять в жару?

Яблочный напиток

В одной старой французской книге это называлось «Русская яблочная вода для детей». Почему такое название – непонятно. На самом деле этот напиток можно готовить не только из яблок и не только для детей.

Приготовление: Яблоки, около килограмма, нарезаем тонкими полосками, удаляем зернышки. Добавляем сок и цедру 2 лимонов, слегка присыпаем сахаром и заливаем литром кипятка. Несколько раз перемешайте, варите около 15 минут. Процедите настойку через сито. Этот напиток можно продавать как холодным, так и комнатной температуры.



Русский морс

И, конечно, мы не забываем про настоящий русский напиток – морс. В идеале русский морс готовят из клюквы или брусники.

Стакан клюквы подавить картофелемялкой, процедить сок. Выжимки залить 2 литрами воды и варить 10 минут с добавлением сахара по вкусу (например, я кладу 2 к 1, на стакан ягод – полстакана сахара). Еще раз процедить выжимки. Отвару дать остыть и смешать с соком, который был выжат заранее. В этом случае в напитке сохранятся все полезные вещества, которые вы бы потеряли, сварив все ягоды целиком. Подавать со льдом.

Также морс можно приготовить из любых ягод: крыжовника, малины, красной или черной смородины. Для любителей экзотики – можно добавить пару листиков мяты еще в горячий морс.

Айс кофе (Iced coffee)

В дословном переводе – ледяной кофе. Группа напитков на основе холодного кофе, в который добавляют самые разные «улучшители» вкуса: молоко, сливки, сиропы, шоколад и т.д. Для охлаждения Айс кофе можно использовать лед или поставить горячий кофе в холодильник.

Нам понадобятся:

черный кофе – 50 мл;

холодное молоко – 100 мл;

сливки – 40 г;

лед – 3-4 кубика (по желанию);

сахар, тертый шоколад, корица – по вкусу.

Приготовление: Сварить кофе любым способом, процедить от гущи, по необходимости добавить сахар. Охладить кофе льдом или в холодильнике. Взбить сливки в крутую пену. Смешать кофе с молоком, полученную смесь перелить в бокал для подачи (предварительно можно наполнить льдом). Сверху уложить слой сливок. Посыпать корицей или тертым шоколадом.

Вместо сливок можно использовать шарик мороженого, например, пломбира.

Напиток из шиповника

Мне кажется, что настой из шиповника – это российское блюдо. Во всяком случае, в других странах я ничего подобного не встречала. 2 горсти плодов шиповника залить литром кипятка, варить 10 минут, добавить по вкусу мед и дать остыть. Плоды выкинуть. Подавать со льдом.

Молочный коктейль

Волшебный вкус классического ванильного молочного коктейля никого не оставит равнодушным. Для приготовления понадобится ванильное мороженое, молоко, сахар и ванильный экстракт, чтобы аромат стал более выраженным, десертным. Всё просто взбивается в блендере. Вы можете добавить больше или меньше молока в зависимости от того, какую консистенцию коктейля предпочитаете. Украсить можно любыми сладостями и ягодами. Пейте коктейль сразу же и наслаждайтесь!

Освежающий безалкогольный мохито

Вам понадобится: ½ лайма;

10 свежих листьев мяты;

15 мл сахарного сиропа;

200 г дроблёного льда;

150 мл содовой (газированной воды, Sprite).

Приготовление: разрежьте лайм на 3 дольки, положите их в высокий стакан и добавьте мяту. Налейте сахарный сироп и подавите мадлером, заполните стакан дроблёным льдом почти доверху, после чего влейте содовую и аккуратно перемешайте коктейльной ложкой. Добавьте немного льда, если ещё осталось место, и украсьте листиком мяты.

Классический арбузный смузи

Простой смузи из арбуза способен избавить вас от жажды даже в разгар жаркого лета. Арбуз, использованный для приготовления напитка, должен минимум 4 часа простоять в холодильнике. Такой напиток следует подавать холодным.

Приготовление: Удалите с арбуза все чёрные и белые косточки, поместите мякоть ягоды ( 400 г.) в блендер и взбивайте на средней мощности около 2-3 минут.

Готовый смузи разлейте по стаканам. В каждый добавьте по 2 кубика льда. Можно подавать!

А с вами была Ваша Полина Калюта, приятного отдыха, аппетита и до встречи в следующем выпуске.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости