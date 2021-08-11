В России стартовала перепись на селе

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11 августа 2021, 18:31

Фото: pixabay.com

В России 1 августа началась аграрная перепись. Правительство снова пересчитывает крестьян и их хозяйства. Их перепишут в третий раз за последние 30 лет.



Во времена Николая II Россия была практически полностью крестьянской. В городах жило лишь 15% населения - всего 25 млн человек. При этом огромные просторы империи населяли 150 млн крестьян. Только в пределах европейской России крестьян было 88 миллионов.



По переписям того времени, на каждую тысячу жителей России насчитывалось 840 крестьян, при этом почти все они, 749 из 840, занимались именно сельским хозяйством. Для сравнения: дворян и чиновников на тысячу приходилось 15, военных – 8, священников – 5.



Данные последней состоявшейся в России переписи на селе оказались поистине устрашающими. Как будет в этот раз?



Подробности читайте на нашем сайте в материале «В России стартует сельскохозяйственная перепись»





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