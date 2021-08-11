СК предъявил Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан

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11 августа 2021, 16:54 Источник: ТАСС

Алексей Навальный, Фото: Instagram

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что российскому оппозиционному политику Алексею Навальному предъявили новое обвинение - в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», - пояснила она. Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.

По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - «Фонд борьбы с коррупцией» (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ). В ведомстве считают, что деятельность ФБК была сопряжена с побуждением людей к совершению противоправных деяний.

Алексей Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми руководит организацией с 2011 года. Предполагается, что представители ФБК размещали на своих личных страницах в Интернете и на страницах фонда сообщения, содержащие призывы к участию россиян в несогласованных митингах в январе 2021 года.

«Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства», - добавила Петренко.

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