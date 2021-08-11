Дмитрий Евстафьев: власти Петербурга выдали козыри оппонентам России

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 16:13

Фото: Global Look

Стабильность в регионе и легитимность избирательной кампании – те задачи, которые обязаны обеспечить все главы регионов в нынешнем политическом сезоне. Избирательная кампания-2021 - генеральная репетиция перед выборами 2024 года и последний легальный шанс изменить расстановку сил на политической арене. О том, как этот шанс используется в Санкт-Петербурге, читайте в материале ….

На Выборах-2021 в Санкт-Петербурге помимо депутатов Государственной Думы ФС РФ будут выбирать депутатов местного парламента. Обстановка, в которой происходят предвыборные мероприятия и регистрация кандидатов, уже сейчас привлекает внимание всей России. Сегодня во время заседания ЦИК России его председатель Элла Памфилова отметила, что половина всех жалоб поступающих ей со всей России, относятся к действиям петербургских избиркомов.

Эксперты и обозреватели выборного процесса в регионе отмечают признаки административного давления, использования «черных технологий» и другие действия местных чиновников, ставящих под вопрос всю легитимность кампании. Среди них выдвижение нескольких двойников оппозиционных кандидатов, отказ в размещении агитационных материалов партии «Родина» всеми рекламными агентствами города и многое другое.



Известный политолог Дмитрий Евстафьев считает, что всё происходящее в избирательной системе Санкт-Петербурга исключительно местный политический преферанс, связанный с тем, что питерские элиты потеряли чувство самосохранения. По мнению эксперта, в отдельно взятом городе группа людей предпринимают любые попытки спасти свою власть и не допустить в узкий круг кого-то другого. При этом они демонстрируют абсолютное безразличие ко всему что происходит в стране и в мире: «ситуация в Санкт-Петербурге опасна тем, что она показывает возможность критических искажений чистоты выборов на местном уровне. Причем это делается абсолютно в противовес той линии, которую продвигает федеральный центр. Нравственно разложившиеся политиканы, потерявшие связь с реальностью, плюют на то, что их действия могут привести к очень тяжелым последствиям. За рубежом политические оппоненты России уже объявили наши выборы нелегитимными, а власти Санкт-Петербурга дают им козыри, блокируя возможность зарегистрироваться тем или иным кандидатам».



Обратим внимание на потенциально взрывоопасную ситуацию вокруг партии «Родина».

«То с какой жесткостью ведется кампания против родинцев говорит, прежде всего, о том, что у нее очень хорошие шансы, - убежден Евстафьев. - В отличие от всех других партий «Родина» очень четко встроена в питерскую повестку дня, понимает питерские проблемы и рассматривается как сила, способная что-то изменить».

Таким образом, Выборы-2021 в Санкт-Петербурге превращаются в самый настоящий референдум по доверию к власти. На фоне огромного количества проблем, проваленной вакцинации, высокого уровня смертности, развращенная политическая элита пытается любыми средствами доказать, что все хорошо, а народ при этом лишается права голосовать за тех кандидатов, в чью поддержку были собраны десятки тысяч подписей.



«Эти политиканы создают условия для повторения событий в Москве по поводу итогов выборов 2011 года, воспринятых, как несправедливые. Но, даже понимая это, остановиться не могут. Боятся потерять власть», - считает Дмитрий Евстафьев.

Политолог убежден, что еще не поздно остановиться и подумать, стоит ли игра свеч? Ведь тупое чиновничье рвение создаёт антиэффект, усиливает недоверие и к выборам, и к власти. И не только за рубежом, но и в России. А это, в условиях новой экономической реальности, уже опасно и крайне нежелательно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости