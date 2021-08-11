Заммэра Владимир Ефимов озвучил объём инвестиций, вложенных в строительство фармзаводов в Москве

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11 августа 2021, 16:17

За последние 4 года в столице было заключено три крупных контракта на производство лекарственных средств. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в общей сложности в предприятия было вложено около 10 млрд рублей.

В рамках заключенных контрактов будет производиться более 110 видов препаратов.

«Москва закупит у этих предприятий лекарственных средств на сумму в 33,5 млрд рублей, что позволит обеспечить горожан 116 видами популярных медикаментов», — отметил Владимир Ефимов.

Контракты были заключены с ЗАО «Биокад», ООО «Р-Опра» и с Московским эндокринным заводом по принципу офсетной сделки. Это значит, что инвесторы вложат в строительство предприятий свои средства, а затем город обязуется покупать их продукцию в течение оговоренного срока.

Так, контракт с ЗАО «Биокад» предполагает вложение 3 млрд рублей в производство 40 препаратов онкологического и иммунологического профиля. Соглашение с компанией ООО «Р-Опра» подразумевает 5,8 млрд рублей инвестиций в производство 56 препаратов, а контракт с Московским эндокринным заводом — миллиард инвестиций в производство 20 препаратов.

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