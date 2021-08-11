Александр Проханов: Народ нуждается в лидерах

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11 августа 2021, 15:52 Источник: echo.msk.ru

Фото: Ru-prokhanov.livejournal.com

Известный писатель и публицист Александр Проханов рассказал о своем отношении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.



Он подчеркнул, что рассматривает правление Лукашенко через призму отношений России и Белоруссии, окруженной «враждебными» и «русофобскими» государствами, на территории которых строятся базы НАТО.



«Лукашенко, я его довольно давно знаю, я был приглашаем к нему, я посещал его как президента. Я был очень польщен этой встречей, я дарил ему книги. Я видел в нем человека, которая Россия, русский народ любили больше, чем своего президента Ельцина. Это был триумф Лукашенко, он был обожаем русскими людьми. Он это чувствовал, он это знал», - отметил Александр Проханов.



По мнению публициста, спустя годы Лукашенко перестал быть кумиром русского народа.



«У русского народа есть другой кумир – Владимир Путин. И он вытеснил Лукашенко из своего сознания», - считает писатель.



По его словам, Александру Лукашенко не стоит апеллировать к русскому народу как таковому, а предстоит выстраивать отношения с главой государства Владимиром Путиным, которые имеют «мучительный драматический и многослойный характер».



«Например, конечно, концепция Лукашенко о многополярном своем поведении, многовекторной политике – это была концепция, которая устанавливала одинаково добрые отношения и с Евросоюзом, и с Россией. После того, как с Евросоюзом у Лукашенко были ужасные отношения. Евросоюз его дефонировал, он его называл тогда «последним диктатором Европы». А потом эти отношения смягчились, и Лукашенко получил большие рынки там, на Западе. И это было замечательно», - пояснил Проханов.



Он подчеркнул, что считает белорусского президента виртуозным политиком.



«После того, как произошла эта катастрофа в Белоруссии, Евросоюз стал белорусским врагом. По-прежнему Евросоюз называет Лукашенко палачом, диктатором. И отношения, казалось бы, политические, моральные порваны, – по-прежнему Александр Григорьевич продолжает говорит о многовекторной политике. Он не позволяет себе формулировок, которые могли бы задеть Евросоюз. И я это понимаю. Потому что там еще рынки остались», - отметил Проханов.



То, что Лукашенко иногда позволяет себе скептические высказывания по поводу создания с Россией союзного государства, Александр Проханов считает «данью внутренней белорусской ситуации».



Писатель поделился своим мнением по отношению к тому, что в странах ЕС Лукашенко называют диктатором.



«У меня другая лексика. У меня есть лексика: национальный лидер или контрнациональный. И вообще лидер ли это или это тряпка, которая меняется при малейшей перемене ветра, как это в Европе. В Европе ведь нет лидеров. Это смехотворно. Я уже не помню, до Бориса Джонсона, кто был? Блэры какие-то были. Мы их забываем мгновенно. Какие это лидеры? Это чиновники. А народ без лидера – это не народ. Народ нуждается в лидерах, потому что аккумулирует глубинную народную волю к историческому творчеству» - заключил Проханов.





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