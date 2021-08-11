Глазами очевидца: мятеж в Литве продолжается

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 15:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: delfi.lt

Вчера, 10 августа, в Вильнюсе люди вышли к зданию парламента, чтобы высказать свое мнение о работе правительства. Одна из главных тем – принудительная вакцинация. Митинги перешли в мятеж. До сих пор Литва содрогается. Балтийское бюро «Аргументы Недели» получили от своих литовских друзей информацию о событиях в Литве. Мнение их глазами.

«На площади в Вильнюсе протестующие в основном говорят на литовском, русском и используют лишь мат, ругая правительство и его неадекватные меры. Люди требуют отставки правительства, досрочные выборы. Наиболее горячих спецназ «отрезвляет» при помощи газа и дубинок. Под раздачу, как водится, попали и простые люди… Это точно уж не прибавило симпатии к правительству. В Каунасе, который считается криминальной столицей Литвы, «захвачен» оружейный магазин. Литовцы говорят: «Если такое в Каунасе, то нам сам Бог велел!». Жители разных городов, жилых поселков Литвы «стекаются» в Вильнюс, чтобы высказать свое мнение правительству, и встать бок о бок с земляками. Чушь, что власти Литвы утверждают официально, для СМИ, для ЕС, что в митингах участвуют подпившие маргинальные лица! Это оправдание своей несостоятельности. Большинство протестующих возмущены действием правительства Литвы: «закручиванием» карантинных гаек. Народ требует у правительства вывода иностранных войск из страны, отставки правительства! Сегодня протесты пройдут у Дома правительства. Очень надеемся, что обойдется без крови!»

Такое мнение моего коллеги из Литвы, который наблюдает за происходящим… Держитесь, литовцы! Вы – правы!

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