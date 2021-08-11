В России сокращается количество школ

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 14:19

Фото: pixabay.com

В начале этого года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доступность дошкольного образования на территории РФ на 1 января оценивается в 98%. В правительстве, правда, при этом признали, что в очередях в детские сады находятся 153 тыс. детей.



Кремль поставил задачу перед правительством: ликвидировать любые очереди в детсады к концу нынешнего года. Однако на данный момент доступность дошкольного образования для детей до трёх лет обеспечена только в восьми регионах России.



Минпросвещения называло строительство новых садиков «приоритетной» задачей еще в 2019 году. В рамках нацпроекта «Демография» на решение «приоритетной задачи» заложено более 108 млрд рублей в 2019–2021 годах.



При этом государству еще придётся расхлёбывать куда более серьёзную проблему – дефицит мест в школах. В 2019 году в российских школах училось 16 млн детей, а к 2024 году их станет около 20 миллионов. Уже сегодня во вторую и третью смены вынуждены заниматься 13% всех российских школьников, а в начальных классах – почти каждый пятый! При этом число школ в стране не выросло, а сократилось на 1,5% за год, поскольку в регионах не утихает «оптимизация».



Подробности читайте на нашем сайте в материале «В некоторых регионах России наблюдается нехватка мест в школах и детских садах»





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