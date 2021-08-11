Глава Крыма Аксёнов: «Сам получу сертификат фармацевта, надоело враньё​»

Разъяренный бардаком в сфере льготных лекарственных препаратов не решаемым уже второй год, он пообещал экстремальные меры.
Сегодня Сергей АКСЕНОВ снова возмутился большим количеством жалоб на недоступность льготных лекарств в аптеках.
«Сам получу сертификат фармацевта», - пообещал глава региона, что позволит ему делать заказы для поставок в аптеки. «Обещаю, что за неделю наведу порядок», - заявил он и пообещал направить прокуратуру для выяснения ситуации. «Надоело вранье», - объяснил он свое намерение и сам себя спросил: «Это неумение или нежелание?»
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