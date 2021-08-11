У латвийского публициста Лапсы произведен обыск: он написал книгу, которая «потрясет власть»

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11 августа 2021, 13:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: baltnews.lv

Латвийский публицист Лато Лапса в своих публикациях «обнажает» неприглядные стороны правительства страны. С фактами, и со здравым смыслом. Разумеется, правительство страны это не может допустить: вчера, 10 августа, правоохранительные органы на несколько часов задержали публициста, в его машине, квартире были проведены обыски. Об этом сообщил сам Лато.

Нет особого секрета, что латвийский публицист откровенно пишет о нынешних политиках страны: особенно «достается» президенту Латвии Эгилсу Левитсу.

Интересно, а почему же так «верхушка» забеспокоилась? Разве есть о чем? Видимо, да!

Совсем недавно Лато выпустил книгу о президенте Латвии Эгилсе Левитсе под названием «Самозванец», а сейчас готовит продолжение, которое должно «потрясти власть». Видимо, правоохранительные органы страны, чтобы не допустить это, провели обыски у журналиста…

«Эгил Левитс, аресты и обыски не помогут… Я считаю, что эти действия были осуществлены по прямому и недвусмысленному указанию нынешнего президента Эгилса Левитса и связанных с ним лиц. Он не намерен юридическим путем опровергать факты своей биографии, изложенные в книге «Самозванец». Нынешний президент избрал другой путь борьбы с неприятной для себя информацией… Действующий президент избрал государственные преступные методы для достижения своих целей. Я продолжу работу над двумя новыми книгами, особенно скандальной обещает быть «Смерть». Заказчики убийства юриста Павла Ребенока, мафия фармацевтов и министра здравоохранения Павлютс, российские шпионы, «созданные» полицией безопасности, министр юстиции Янис Борданс как марионетка кремлевской секты. Новая книга «потрясет» нынешних власть имущих и раскроет секретный план по сдаче национальной независимости в ближайшие годы».

А меня удивляет двуличие латвийских властей: на весь мир кричат о «драконовском» режиме Александра Лукашенко, и о том, что в Беларуси нет демократии, «прессуют» журналистов, а о свободе слова не слышали… А что же в Латвии? Обратимся к фактам! Пожилой пенсионер назвал представителей ЛГБТ тем словом, который употребляет народ… Суд «организовался» моментально и срок бедному пенсионеру! Четыре месяца условно! Безработный отец троих детей разместил на своей страницы в социальных сетях фото премьер-министра Кариньша без маски, кстати, в тот момент, когда коронавирус вовсю гулял по стране… И что? За фото премьера – 500 евро! Штраф. Интересно, даже надзирающие органы говорят, что штраф очень большой для такого «дела», но вы же понимаете, что «сам премьер»… Теперь обыски у публициста!

О какой демократии и свободе слова идет речь? Латвийцам даже «рта» не дают открыть! Тоталитаризм цветет махровым цветом. Может стоит выступить наконец латвийцам так, как это сделали вчера литовцы? С лозунгами: «Парламент – вон!» Пока людей не довели такие правители до могилы… Впрочем, есть в Латвии уже такие случаи. Но разве американского премьера это волнует? Разве еврейского президента Латвии, проживающего в Германии это волнует? У них иные цели: в Латвии нет местного производства масштабного уровня! Все уже давно купили шведы, эстонцы, американцы и даже россияне! Ничего своего нет! Даже убыточной национальной авиакомпанией управляет иностранец! Есть такое мнение… Латвию распродают полностью! Чьим «штатом» будет страна? Может об этом хочет честно рассказать Лато Лапса?

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