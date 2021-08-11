В РАН уточнили информацию о площади разлива нефти в Черном море в районе Новороссийска

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11 августа 2021, 13:40 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Информацию об инциденте уточнили в Институте космических исследований Российской академии наук (РАН).

По информации исследователей, в ходе спутникового мониторинга акватории северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива разлив нефти был обнаружен на радиолокационном снимке спутника Sentinel-1 от 8 августа 2021 года в 18:20 мск.

Инцидент произошел вечером в субботу, 7 сентября. При закачке нефти на танкер Minerva Symphony, который ходит под флагом Греции, с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка под Новороссийском произошел залповый выброс нефти.

КТК сообщал, что разлив нефти при помощи специальных судов был локализован 7 августа к 22:42 мск.

КТК оценивал площадь разлива в 200 квадратных метров.

По расчетам РАН, разлив значительно больше заявленного консорциумом, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки около 80 квадратных километров. Нефтяное пятно в воскресенье, 8 августа, было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

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